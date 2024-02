Stiri pe aceeasi tema

- Mircea Fechet a fost intrebat miercuri, intr-o conferinta de presa sustinuta la Prefectura Constanta, daca poate anunta cand incepe programul Rabla. “Programul Rabla, daca va referiti la Rabla Clasic si la Rabla Plus, ambele programe sunt in consultare publica. Ghidurile sunt publicate de vinerea trecuta,…

- Programele Rabla Clasic și Rabla Plus au suferit modificari conform unui ordin emis de ministrul Mediului, in special in ceea ce privește sumele oferite ca prime pentru casare și bonusurile ecologice. In contextul alinierii la politicile europene de reducere a emisiilor din transporturi, se propune…

- Sindicalistii reclama ca angajatii din sanatate si asistenta sociala au ajuns sa aiba un castig salarial mediu sub cel mediu pe economie si solicita, printre altele, cresterea salariilor de baza pentru toate categoriile de angajati din sistemul sanitar cu cel putin 25% pentru anul 2024. “Dupa intalnirea…

- ”Cu mare bucurie va informez ca astazi am aprobat in cadrul sedintei Comitetului de Avizare primii 9.566 de beneficiari – persoane fizice ai Programului Casa Verde Fotovoltaice 2023. Acestia au primit aprobarea de a incepe instalarea panourilor fotovoltaice in ordinea inscrierii in program, contribuind…

- Programul Rabla Local 2024 este o alternativa pentru cei care doresc sa renunțe la vechiul automobil fara a-și cumpara un altul nou. Cei care doresc sa beneficieze de program trebuie sa indeplineasca o serie de condiții. Rabla Local 2024. Cand incepe ediția din acest an a programului Rabla Local s-a…

- In 2023, romanii care casau o mașina veche primeau in schimb, prin intermediul programului Rabla Clasic, un ecotichet in valoare de 7.000 de lei. Sau 10.000 de lei daca erau casate doua mașini vechi. Totodata, prin programul Rabla Plus, beneficiarii primeau un tichet in valoare de pana la 54.000 de…