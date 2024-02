Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Mediului, Mircea Fechet, a anunțat ca programele Rabla Clasic și Rabla Plus sunt in consultare publica, urmand sa se anunțe și momentul in care va incepe derularea acestor programe. Mai exact, ministrul a precizat ca dupa ce vor fi finalizate ghidurile si va fi aprobat bugetul Administratiei…

- Ministrul Mediului, Mircea Fechet, a declarat miercuri, la Constanta, ca programele Rabla Clasic si Rabla Plus sunt in consultare publica, iar dupa ce ghidurile vor fi finalizate si bugetul aprobat, va incepe derularea acestora in primavara anului in curs.

- Ministrul Mediului, Mircea Fechet, a anuntat ca programele Rabla Clasic si Rabla Plus sunt in consultare publica si a precizat ca dupa ce vor fi finalizate ghidurile si va fi aprobat bugetul Administratiei Fondului pentru Mediu, atunci poate incepe derularea acestora. Potrivit oficialului, acest lucru…

- Mircea Fechet a fost intrebat miercuri, intr-o conferinta de presa sustinuta la Prefectura Constanta, daca poate anunta cand incepe programul Rabla. “Programul Rabla, daca va referiti la Rabla Clasic si la Rabla Plus, ambele programe sunt in consultare publica. Ghidurile sunt publicate de vinerea trecuta,…

- Mircea Fechet a fost intrebat miercuri, intr-o conferinta de presa sustinuta la Prefectura Constanta, daca poate anunta cand incepe programul Rabla. “Programul Rabla, daca va referiti la Rabla Clasic si la Rabla Plus, ambele programe sunt in consultare publica. Ghidurile sunt publicate de vinerea trecuta,…

- Ministrul Mediului, Mircea Fechet, a ținut o conferința de presa pentru a oferii informații despre programele implementate de Administrația Fondului de Mediu in perioada urmatoare. In cadrul acestei intalniri, oficialul a dat vestea ca bugetul alocat pentru Rabla Plus 2024 va fi majorat cu peste 200…

- Programul ”Casa Verde Fotovoltaice” va avea pentru acest an un buget de doua miliarde de lei si ne vom opri atunci cand vom avea panouri fotovoltaice si pe ultimul acoperis din Romania, a declarat, ieri, intr-o conferinta de presa, ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Mircea Fechet. „Asa cum am…

- Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Mircea Fechet, a declarat miercuri ca programul ”Casa Verde Fotovoltaice” va avea pentru acest an un buget de doua miliarde de lei si ne vom opri atunci cand vom avea panouri fotovoltaice si pe ultimul acoperis din Romania. „Asa cum am mai spus-o si in trecut,…