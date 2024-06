Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Mediului, Mircea Fechet, a afirmat, joi, la Tulcea, ca a fost informat despre faptul ca intr-un proiect de cercetare si monitorizare a sturionilor majoritatea exemplarelor sunt masculi si exista suspiciunea ca femelele ar fi fost braconate. „E un lucru nedovedit”, a explicat Fechet, precizand,…

- Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Mircea Fechet, a efectuat, joi, o vizita la statia de monitorizare a sturionilor din Tulcea si a participat la lansarea de puieti de sturion in Dunare, subliniind ca este o specie protejata si prioritara nu doar pentru Romania, ci si pentru Uniunea Europeana.M…

- Ministrul Mediului, Mircea Fechet, a afirmat, joi, la Tulcea, ca apa Marii Negre este sigura pentru imbaiere. El a facut aceasta declaratie in contextul in care, miercuri, au fost discutii despre o posibila poluare in apropierea plajei din Constanta.

- Ministrul Mediului, Apelor și Padurilor, Mircea Fechet, vine joi, 20 iunie 2024, in Delta Dunarii. Acesta ajunge in județul Tulcea in scop de serviciu și va participa la evenimente importante. Joi, 20 iunie 2024, ministrul Mediului, Apelor și Padurilor, Mircea Fechet, va intreprinde o vizita de lucru…

- Colegiul Medicilor din Bucuresti anunta ca a declansat o cercetare in ceea ce priveste situatia de la Spitalul „Sfantul Pantelimon” din Capitala. Totul, in urma acuzatiilor conform carora 20 de pacienti ar fi murit dupa administrarea necorespunzatoare a unui medicament. Totodata, Colegiul Medicilor…

- Regia Naționala a Padurilor – Romsilva, a programat pentru acest an impaduriri artificiale pe 6.000 de hectare. Acestea se fac acolo unde nu este posibila regenerarea naturala. Circa 23 de milioane de puieti forestieri produsi in pepinierele Romsilva sunt utilizati in campania de impaduriri de primavara,…

- Finanțarea de 100 milioane de lei din Fondul de Mediu pentru programul „Saptamana Verde” derulat in școli a fost aprobata. Hotararea votata in ședința de Guvern de saptamana trecuta a fost publicata și in Monitorul Oficial. Ministrul Mediului, Mircea Fechet, a spus ca „cele 100 de milioane de lei pentru…

- Ministrul Mediului, Mircea Fechet, a anunțat ca s-a aprobat legea pentru contractul de finanțare al Autostrazii Ploiești-Pașcani (parte din Autostrada Moldovei A7) cu Banca Europeana pentru Investiții (BEI). „A7, pe drumul cel bun. Autostrada Moldovei este un proiect vital pentru dezvoltarea infrastructurii…