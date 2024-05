Câți bani câștigă un influencer în România/„Să postezi cât de mult poți, ca și cum ar fi un job” Se tot vorbește despre progresul tehnologiei și despre meseriile pe care tind sa le aleaga sau, dimpotriva, sa le ocoleasca tinerii aflați la inceput de drum in sfera muncii. La fel de mult pare sa se vorbeasca, in ultima perioada, și in Romania despre noțiunea de „influenceri”. Daca in urma cu cațiva ani adolescenții din […] The post Cați bani caștiga un influencer in Romania/„Sa postezi cat de mult poți, ca și cum ar fi un job” first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In ultimii ani, fenomenul eSports, care reunește, practic, sub acest nume, gamerii profesioniști, a luat amploare in Romania. Astfel, la momentul actual exista echipe profesioniste care au jucatori angajați cu contracte și care participa la competiții...

- „Sunt foarte multe asteptari, intre 4 si 6.000 euro net pe CIM (contract individual de munca – n.r), asteptari care sunt extrem de mari pentru piata noastra” a declarat Baron, .... The post SALARIILE ROMANILOR Cat castiga cei mai bine pregatiti IT-isti din Romania first appeared on Informatia Zilei…

- Presedintele Partidului Social Democrat, premierul Marcel Ciolacu, a declarat sambata ca PSD va castiga alegerile europarlamentare din iunie si va trimite in Parlamentul European un numar important de reprezentanti, adaugand ca, dupa 20 de ani de conducere de dreapta, Europa are nevoie de mai multe…

- Un sondaj CURS a fost realizat la nivel national, in perioada 19 28 martie.Conform rezultatelro obtinute PSD ar castiga detasat alegerile locale, la distanta destul de mare de PNL. Mai exact, scorurile partidelor la alegeri locale din 9 iunie, conform sondajului CURS sunt: PSD 35 PNL 21 Alianta Dreapta…

- In ultimii ani, salariile romanilor din anumite zone ale țarii au crescut considerabil, o arata statisticile. Astfel, s-a intocmit un clasament al județelor in care s-au inregistrat, in anul 2023, cele mai mari venituri.

- in 2024, bonele sunt la mare cautare pe grupurile de parinți din Romania. Insa jobul de bona presupune mult mai multe lucruri decat și-ar putea imagina un necunoscator, iar salariile sunt pe masura.

- Salariul mediu al femeilor din Romania este mai mare cu 200 de lei fața de cel al barbaților, conform unor date analizate de Gabriela Folcuț, director executiv al Asociației Romane a Bancilor. Cu toate ca stam mult mai bine decat alte țari la acest...

- Anul 2024 este un an electoral prin definiție. Alegeri peste alegeri de toate categoriile. Locale, parlamentare, prezidențiale, europarlamentare. E bataie mare pentru un loc in comisiile electorale. Membrii secțiilor de votare vor fi platiți cu sume frumoase de bani, potrivit legii. De obicei aceștia…