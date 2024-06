Stiri pe aceeasi tema

- Jocurile de noroc au fost mult timp asociate cu imagini de fum de trabuc și mesele de joc dominate de barbați. Totuși, femeile au avut o prezența semnificativa și de impact in aceasta industrie de-a lungul istoriei. Fie ca vorbim despre jucatoare de poker de renume mondial sau despre antreprenoare care…

- Potrivit sursei citate, in urma verificarii starii drumului de catre o comisie formata din reprezentanti ai CNAIR (inclusiv de la DRDP Craiova si SDN Targu Jiu), a fost luata decizia redeschiderii circulatiei rutiere pe Transalpina incepand cu data de 1 iunie."Se redeschide circulatia pe Transalpina…

- Cetațenii sunt informați ca in cursul saptamanii viitoare, respectiv, 13-17 mai 2024, se vor executa distrugeri cu exploziv și trageri cu armament in poligonul de la Micești, iar accesul populației este interzis pe drumurile din zona. In vederea eliminarii posibilitații de producere a accidentelor,…

- ONU are accesul interzis de catre Israel prin punctul de trecere de la Rafah in Fasia Gaza, a anuntat marti organizatia, subliniind ca ajutorul nu mai poate patrunde pe teritoriul palestinian, relateaza AFP, potrivit Agerpres.

- MARȚI: Jandarmii organizeaza ședințe de trageri in poligonul MApN din Micești. Accesul populației in zona, interzis Jandarmii organizeaza ședințe de trageri in poligonul MApN din Micești. Inspectoratul de Jandarmi Judetean „Avram Iancu” Alba organizeaza marți, 16 aprilie, ședințe de tragere in poligonul…

- Turiștii ruși care au avut ocazia sa mearga intr-o vacanța de schi in Coreea de Nord au povestit ce au vazut și cum s-au simțit, dar și cat au fost nevoiți sa scoata din buzunare. In timp ce unii au laudat condițiile „de lux”, alții au spus ca nu s-ar mai intoarce, explicand ca „puteai simți deznadejde”…

- Mureșeanca Szocs Bernadette s-a calificat in sferturile de finala ale puternicului turneu de tenis de masa de la Incheon, din Coreea de Sud, dupa ce a trecut, vineri dimineața, cu scorul 3-0, de portoricana Adriana Diaz, numarul 10 mondial. In sferturi, Berni, a 9-a jucatoare a lumii, va juca impotriva…