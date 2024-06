Stiri pe aceeasi tema

- Anamaria Prodan traiește o frumoasa poveste de dragoste alaturi de Ronald Gavril. Cu toate ca impresara este implicata intr-un scandal cu fostul soț, privind divorțul și partajul bunurilor, luptatorul prefera sa fie cat mai rezervat in aceasta situație delicata.

- Anamria Prodan și Laurențiu Reghecampf continua razboiul intre ei! In aceasta zi, impresara s-a trezit cu poliția peste ea, dupa ce a fost acuzata ca ar fi furat skijet-ul deținut de ea și de fostul soț. Ca declarații face Beatrice Comarniceanu cu privire la situația dintre cei doi soți.

- Anamaria Prodan a postat o serie de imagini emoționante de la festivitatea de absolvire a fiului ei. Impresara i-a transmis și un mesaj induioșator fiului ei adolescent care a urcat pe scena sa iși ridice diploma.

- Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf au ingropat securea razboiului și s-au impacat dupa ani de scandal. Impresara și-a iertat fostul partener și a avut o discuție sincera cu el.Anamaria Prodan a trait cea mai mare dezamagire a vieții sale, dupa ce Laurențiu Reghecampf a decis sa o paraseasca pentru…

- Anamaria Prodan a anunțat ca ea și Laurențiu Reghecampf au poprire pe bunurile comune, pe care le-au dobandit in timpul casniciei lor. E vorba și despre casa de la Snagov in care au locuit pe timpul mariajului și in care ea continua sa stea alaturi de baiatul lor, Laurențiu Reghecampf jr. Anamaria Prodan…

- Anamaria Prodan traiește cea mai frumoasa perioada din viața ei, dupa divortul de Laurentiu Reghecampf. Impresara are de cateva luni o relație cu Ronald Gavril, locuiesc deja impreuna și se inteleg de minune.In ediția de aseara a emisiunii „Prodanca. Punct și de la capat”, a fost difuzat un moment de…

- Laurențiu Reghecampf nu vede deloc cu ochi buni ultimele apariții ale fiului sau, Laurențiu Reghecampf junior, zis Bebeto, in reality-show-ul mamei sale de la Antena Stars, dar nici pe cea din filmul „Complotul bonelor”, regizat de Iura Luncașu. Click! a aflat la ce gest ar fi recurs antrenorul pentru…