Taxa pe lux, amânată. Până când Taxa pe lux a fost amanata. Guvernul a decis marți amanarea aplicarii taxei pe lux pana la data de 30 septembrie, a declarat ministrul Finanțelor Marcel Boloș. Ministrul Finantelor Marcel Bolos a anuntat ca ordonanța de urgenta privind masurile de digitalizare include si ordonanța referitoare la marile proprietati si averi, cu taxa pe lux. Impozitul de 0,5%, care avea termen scadent pe 30 aprilie, a fost amanat pana la 30 septembrie, potrivit Digi24.ro . Termenul de 30 aprilie a fost amanat pana la data de 30 septembrie pentru impozitul de 0,5% pentru cladirile cu o valoare de peste 2,5 milioane… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

