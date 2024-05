Ediția de joi seara Survivor All Stars s-a incheiat cu o noua eliminare, iar cea care a plecat acasa a fost Ștefania Ștefan. Aceasta a vorbit despre emisiune și ce a insemnat pentru ea pe rețelele de socializare. Ștefania Ștefan a fost eliminata de la Survivor All Stars Ștefania Ștefan a fost eliminata din competiție […] The post Ștefania Ștefan a rupt tacerea dupa eliminarea de la Survivor All Stars: “Pot spune cu mana pe inima”. A vrut ca toți sa aflam de la ea appeared first on Playtech Știri .