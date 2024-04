Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finantelor, Marcel Bolos, a semnat vineri indicatorii tehnico-economici pentru tronsonul Pascani-Suceava din A7, in valoare de 9,2 miliarde lei, investitie finantata din bani europeni si de la bugetul de stat. ‘Am semnat astazi indicatorii tehnico-economici pentru tronsonul Pascani-Suceava…

- ”Romania castiga procesul privind Rosia Montana! Statul roman nu are de plata despagubiri de miliarde, ba chiar are de recuperat cheltuieli de judecata. Dupa noua ani de proces, acest dosar se inchide printr-o decizie definitiva si executorie”, a scris, vineri seara, pe Facebook, Nicolae Ciuca. Presedintele…

- Zece judete din zona Moldovei si a Munteniei se vor afla, miercuri, sub atentionare Cod galben de intensificari ale vantului, potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), informeaza Agerpres. Astfel, intre orele 8:00 - 20:00, vantul va prezenta intensificari temporare in Moldova si in…

- Directia Regionala de Drumuri si Poduri (DRDP) Iasi a informat marti ca, din cauza conditiilor meteo nefavorabile, a fost inchisa temporar circulatia pe trei drumuri nationale din zona Moldovei. Potrivit sursei citate, unul dintre drumurile nationale inchise in timpul noptii este DN 29, intre localitatea…

- Ninge in toate județele Moldovei, iar circulația se desfașoara in condiții de iarna, cu strat de zapada framantata in strat de 1 – 3 cm pe mai multe sectoare din județele Vaslui, Iași, Suceava, Botoșani și Bacau, potrivit DRDP Iași. De asemenea, vantul are intensitate de 30- 40 km/h, la o temperatura…