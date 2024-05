Poftiți la Pizza à la Garcea! Noua afacere a lui Mugur Mihăescu Garcea s-a apucat de pizza. Se afla in spatele unei noi rețele cu livrare la domiciliu și cu mai multe puncte de lucru. Comediantul ce se imparte intre politica și carciumi (deține doua pub-uri dar și spații pentru birouri inchiriate in Centrul Istoric), Mugur Mihaescu și-a gasit timp sa o puna și de pizza. Noua sa afacere este o pizzerie pe care vrea sa o dezvolte in francize, totodata o serie de preparate din bucataria italiana. In acest moment pizza comediantului ce a lasat glumele pentru politica, se face in opt puncte in tot Bucureștiul, distribuția fiind facuta prin curieri. Coacționar… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

