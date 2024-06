Stiri pe aceeasi tema

- „Prima data m-am dus la Ministerul Transporturilor si am intrebat ”Cam cand credeti ca se face autostrada Comarnic – Brasov?”. Raspunsul de la Ministerul Transporturilor a fost urmatorul: Nu mai devreme de 2036 va incepe. Si am zis ok, bun, nu mai devreme de 2036. Eu, in 2021 m-am apucat sa fac studiile…

- Drumul expres Tureni are șanse mici de inaugurare in 2024. Lucrarile avanseaza dar finalizarea este incerta. Finalizarea drumului expres care va lega Autostrada A3 de DN1 la Tureni este incerta, existand șanse mici ca acesta sa fie inaugurat in decembrie 2024, conform Asociației Pro Infrastructura.…

- Evenimentele recente din Slanic, județul Prahova, au generat o serie de controverse și tensiuni intre autoritați, in contextul prabușirii unei porțiuni din strada 23 August și evacuarii celor 42 de locuitori afectați. Cauza acestei tragedii a fost identificata, iar concluziile specialiștilor au generat…

- In ciuda promisiunilor repetate și a termenelor stabilite anterior, lucrarile la segmentul de autostrada lipsa de aproximativ 10 kilometri de pe tronsonul A1 Lugoj-Deva, inclus in Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR), incep fara autorizație de construire și intarzie sa demareze conform…

- Printre cei care și-au anunțat candidatura la Primaria Calarași se numara și o apropiata a baronului PNL de Prahova, Iulian Dumitrescu, dar candideaza din partea USR. Presedinta organizatiei judetene USR Calarasi- Amelia Giurcan, și-a anunțat candidatura pentru fotoliul de primar al municipiului resedinta…

- Companiile Mapa Insaat Ve Ticaret AS și Cengiz Insaat Sanayi Ve Ticaret AS din Turcia au inceput lucrarile la tronsonul 2 al autostrazii Sibiu-Pitești, pe ruta Boița-Cornetu. Secretarul de stat in Ministerul Transporturilor, Ionel Irinel Scrioșteanu, a anunțat azi ca incepe execuției lucrarilor la…

- Ieri, mai mulți fermieri au organizat proteste spontane la poarta unor baterii de rachete antigrindina din județele Prahova, Buzau, Vrancea, Iași și Suceava. Ei susțin ca rachetele polueaza apa, aerul și solul și alunga ploile. Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale a raspuns astazi fermierilor…