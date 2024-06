Stiri pe aceeasi tema

- Au intrat in vigoare noi reguli in Veneția, cu scopul de a limita impactul turismului excesiv asupra orașului italian, relateaza BBCConform noilor reguli, grupurile de turiști nu mai pot sa depașeasca numarul de 25, iar difuzoarele nu mai pot fi folosite pe strazile din orașul-laguna. Veneția a pus…

- Fara macar unul ca el parca n-ar fi vara, pe litoralul romanesc. Un șofer a ramas cu mașina blocata pe plaja de la Eforie Nord, chiar in buza marii. Este al doilea incident din aceasta saptamana. O mașina marca Land Rover, inmatriculat in Argeș a ramas blocata in nisipul moale al plajei, potrivit imaginilor…

- Astazi, 2 mai 2024, Consiliul de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare in Energetica (ANRE) a aprobat, in ședința publica, prețurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale de catre S.A. „Moldovagaz”, in contextul obligației de serviciu public anumitor categorii de consumatori…

- Peste 80.000 de turisti vor da startul sezonului estival la malul marii. Mamaia si Vama Veche se anunta, ca de obicei, polurile distractiei de 1 Mai. Hotelurile sunt rezervate aproape complet pentru aceasta perioada.O camera de 3 stele pleaca de la 125 de lei in Eforie Nord si de la 155 de lei pe noapte…

- Ștrandul Termal Tașnad este locul de relaxare pentru sute de mii de persoane in fiecare vara, atat locuitori ai județului Satu Mare, acolo unde este ștrandul, cat și din județele limitrofe, Maramureș, Salaj, Bistrița, Cluj și Bihor. Apele termale folosite pentru diverse tratamente sunt principalul magnet,…

- In mai multe județe din țara, inclusiv județul Cluj, specialiștii anunța ploi torențiale, vijelii și grindina, iar in unele zone montane vorbim chiar și de lapovița și ninsoare. In plus, a fost emisa și o informare meteorologica de instabilitate atmosferica, valabila pana joi seara.Pana acum a fost…