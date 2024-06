Stiri pe aceeasi tema

- Adina Buzatu și-a dorit ca in 2024 sa calatoreasca mai mult nu doar pentru proiectele de pe plan profesional, ci și pentru a se relaxa. Stilista a reușit sa viziteze mai multe locuri, dar de departe, pe lista preferințelor se afla Cuba, unde și-ar mai dori sa revina.

- Laura Cosoi a trait momente intense in timpul filmarilor pentru emisiunea Vacanța de Vedeta. Prezentatoarea TV a fost emoționata profund. Iata ce s-a intamplat pe platourile de filmare, in timp ce vorbea despre mama ei.

- Geanina Ilieș a fost invitata la ediția de astazi a emisiunii Vacanța de Vedeta de la Antena Stars, unde a vorbit despre vacanțele in care a fost, dar și despre fiul ei. Prezentatoarea TV a marturisit la ce facultate iși dorește sa mearga Patrick. Baiatul vedetei vrea sa se mute departe de Romania.

- Laura Cosoi a reușit sa atraga toate privirile celor din jur cu o rochie care a costat 50 de lei. Actrița, care este insarcinata pentru a patra oara, s-a afișat mandra la un eveniment monden din Capitala.Recent, Laura Cosoi a fost prezenta la un eveniment monden din București, unde a fost insoțita de…

- Andreea Balan a dezvaluit unde nu mai vrea sa mearga vreodata! Vacanța pe care indragita vedeta nu o va mai repeta. Ce a marturisit cunoscuta cantareața cu privire la locul pe care l-a vizitat, in exclusivitate pentru Antena Stars.

- Andreea Marin spune ca adora sa calatoreasca și s-a indragostit de Africa, mai ales dupa experiența de pe Muntele Kilimanjaro. Pe langa ca și-a dorit sa aiba parte de ceva diferit, vedeta a mai declarat ca a acceptat aceasta provocare intr-o perioada mai dificila din viața ei.

- Andreea Marin, in varsta de 49 de ani, a slabit foarte mult in ultimele luni, iar dovada sta in cea mai recenta aparitie a vedetei, care a fost impecabila. Prezentatoarea TV a participat la un eveniment organizat pe 8 martie, de Ziua Femeii, unde aceasta s-a intalnit cu femeile importante din viața…