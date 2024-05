Stiri pe aceeasi tema

- Pe fondul crizei din Fașia Gaza și a atacurilor dure ale armatei israeliene, opinia publica internaționala a reacționat in termeni radicali. Evoluția situației a dus la o decizie din partea Curții Penale Internaționale, instituția emițand mandate de arestare pentru Benjamin Netanyahu și pentru liderii…

- Dupa sase luni de conflict impotriva Hamas, publicul israelian este profund divizat in ceea ce priveste modul in care se poate castiga razboiul din Fasia Gaza. La fel sunt si cei trei inalti oficiali ai cabinetului de razboi, un organism care atunci cand a fost format, era menit tocmai sa incurajeze…

- Liderii PSD și PNL au anunțat ca vor avea o lista comuna la alegerile europarlamentare din 9 iunie 2024, dar nu au precizat inca cați eurodeputați va avea fiecare partid. Liderii PSD și PNL, Marcel Ciolacu și Nicolae Ciuca, au anunțat ca vor caștiga alegerile europarlamentare din acest an, dar nu au…