Stiri pe aceeasi tema

- Alina Gorghiu a afirmat, luni, la sesiunea solemna a Senatului consacrata aniversarii a 160 de ani de la constituirea Senatului Romaniei, ca „pe fondul unor voci extremiste si toxice care si-au facut loc in Parlament in ultimii ani, imaginea Senatului a fost afectata” si ar

- Alina Gorghiu susține legea condamnaților fugari, pentru care sancțiunile se inaspresc considerabil. ​Ministrul liberal al Justiției se declara mulțumita de promulgarea legii care stabilește ca aceștia iși vor achita singuri cheltuielile aducerii lor in țara. Candidatul la europarlamentare spune ca…

- In cadrul unei declarații recente, ministrul Justiției, Alina Gorghiu, a evidențiat numarul redus al femeilor din sistemul penitenciar, care reprezinta doar cinci procente din populația totala a deținuților. Totuși, din cele 1.063 de femei deținute in prezent, 245 sunt platite pentru activitațile pe…

- La Dialogurile Puterii, ministrul Justiției, Alina Gorghiu, susține ca ”Toata lumea va ajunge, mai devreme sau mai tarziu, sa suporte consecințele propriilor fapte penale.”Dupa 33 de ani, un fugar condamnat pentru omor in Romania, a fost adus in țara. ”Am demonstrat ca nimeni nu e Dumnezeu. Statul roman…

- Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a luat in discuție miercuri solicitarea venita de la Inspecția Judiciara care cerea suspendarea judecatoarei Ancuța Popoviciu din dosarul 2 Mai. Magistrații au respins cererea primita, iar judecatoarea a scapat de suspendare. Se pare ca CSM a dezamagit-o pe…

- Alina Gorghiu, vicepreședinte al PNL și ministru al Justiției, a declarat in prezența lui Nicolae Ciuca, in timp ce se aflau la un eveniment, la Baia Mare, ca in sala se afla viitorul președinte al Romaniei. „In aceasta sala, astazi, la Baia Mare, avem viitorul președinte liberal al Romaniei”, a spus,…

- Unul dintre inculpații crimei odioase din Sibiu, in cazul Adrian Kreiner, va fi extrardat in Romania, a anunțat sambata ministrul Justiției, Alina Gorghiu. Procedurile de extradare vor incepe de luni. Unul dintre inculpații crimei odioase din Sibiu, in cazul Kreiner, va fi extradat in Romania Vineri…

- Senatul a votat in unanimitate proiectul „fugarul platește”. Acesta prevede ca fugarii sa fie obligați sa-și suporte cheltuielile de aducere in țara avansate de catre stat. Anunțul a fost facut de Ministrul Justiției, Alina Gorghiu. „Pas important in Parlament pentru proiectul. Senatul a adoptat proiectul…