- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a vizitat, luni dimineata, santierul noului corp de cladire al Spitalului Clinic Judetean de Urgenta (SCJU) Bistrita, construit cu fonduri din Planul National de Redresare si Rezilienta, ocazie cu care a sustinut ca aceasta este cea mai avansata investitie din…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, vine cu declarații in acest sens.„Eu cred in continuare ca sustenabilitatea sistemului de sanatate, din Romania, poate fi asigurata prin dezvoltarea unor servicii ambulatorii care sa poata sa ofere oamenilor acces inclusiv in perioadele astea sau in weekend sau…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat ca spitalele regionale aflate in fazele cele mai avansate sunt cele de la Iasi si Craiova si ca urmeaza indeaproape cel din Cluj-Napoca. In patru ani, aceste spitale ar urma sa fie finalizate, inclusiv in ceea ce priveste dotarile.

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a avut o prima reacție, joi, la Digi24, cu privire la anchetele de la spitalul Sf. Pantelimon din București, declanșate dupa ce o asistenta de la Terapie Intensiva a acuzat medicii de acolo ca au scazut doza unui anume tratament și mai mulți pacienți ar fi murit…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, și-a tras un consilier personal cu specializarea de agent de turism, cel puțin din experiența profesionala pe care o are. Consilierul deține și o agenție de turism, prin intermediul careia ii organizeaza conferințele lui Rafila. Mai mult, atat de expert a devenit…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat, luni, la Targu Mures, ca se poate ajunge la o intelegere cu reprezentantii Federatiei Solidaritatea Sanitara, care protesteaza, la Bucuresti, pe marginea veniturilor salariale, dar ca buna-credinta este n

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a recomandat Casei Nationale de Asigurari de Sanatate (CNAS) sa verifice ‘mai mult’, potrivit obligatiei legale, modul de acordare a concediilor medicale de catre unii medici. ‘Concediul medical este un drept al oricarui angajat ca atunci cand are o anumita afectiune…