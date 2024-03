Shell face concedieri Shell face concedieri! Gigantul petrolier britanic Shell intenționeaza sa reduca cel puțin 20% din locurile de munca din echipa de tranzacții, intr-un efort de a reduce costurile, conform Bloomberg News . Personalul diviziei, care are cateva sute de angajați ce se ocupa de fuziuni și achiziții pentru Shell, a fost anunțat ca va exista o reducere semnificativa a numarului de angajați, urmand ca detalii suplimentare sa fie comunicate in aprilie. Compania a transmis in octombrie ca va renunța la aproximativ 15% din forța de munca din divizia de soluții cu emisii scazute de carbon și iși va reduce… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

