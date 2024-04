Spotify şi Apple continuă disputa Un nou update al aplicatiei Spotify de iPhone a fost respins de Apple, dupa ce compania suedeza a refuzat sa accepte noile conditii impuse in Uniunea Europeana, care prevad in continuare plata unui comision. Spotify, avand in spate deja o decizie favorabila a Uniunii Europe, incearca sa forteze Apple sa cedeze si mai mult teren si testeaza hotararea gigantul american in acest sens. Astfel, Spotify a trimis un update al aplicatiei fara sa accepte conditiile Music Streaming Services Entitlement, stiind ca acest lucru ar putea duce la respingerea update-ului. Asta s-a si intamplat, Apple a respins… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

