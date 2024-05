Accident grav pe D.N. 18 la Vișeu de Sus. Un tânăr de 30 de ani a fost transportat la spital Accident grav pe D.N. 18 la Vișeu de Sus. Un tanar de 30 de ani a fost transportat la spital Traversarea neregulamentara, neatenția și indisciplina duc, din pacate, de cele mai multe ori la accidente. Ieri, 05 mai a.c., in jurul orei 19.00, polițiștii au intervenit la un accident de circulație produs in Vișeu de Sus. Verificarile efectuate au relevat ca un barbat de 37 de ani, care conducea un autoturism pe D.N. 18, din direcția Vișeu de Sus – Moisei, ar fi surprins si accidentat un tanar de 30 de ani, care s-ar fi angajat in traversarea parții carosabile, prin loc nepermis și fara sa se asigure.… Citeste articolul mai departe pe jurnalmm.ro…

