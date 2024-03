Spotify vrea să vândă cursuri online Spotify a inceput sa experimenteze cu vanzarea cursurilor online, care constituie deja a patra categorie de continut a serviciului suedez, dupa muzica, podcast-uri si ebook-uri. Pentru inceput, Spotify ofera acces la patru categorii de cursuri – muzica, creativitate, business si trai sanatos, iar furnizorii sunt BBC Maestro, Skillshare, Thinkific si PlayVirtuoso, Spotify le-a promis furnizorilor ca le va oferi acces la audiente mai mari si ca poate targeta direct utilizatorii interesanti de domeniile respective. Cateva lectii dintr-un curs pot fi accesate gratuit, dar cei care vor sa continue… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Spotify și-a creat un loc destul de comod in domeniile streamingului muzical, podcasturilor și carților audio. Acum, in eforturile sale continue de a face ca cei peste 600 de milioane de utilizatori sa petreaca mai mult timp și sa cheltuie mai mulți bani pe platforma sa, Spotify lanseaza o noua linie…

- Libraria de muzica din Spotify va integra videoclipuri, iar utilizatorii vor putea alege daca vor doar sa asculte sau sa si vada videoclipurile melodiilor. Doar un numar limitat de melodii vor avea videoclipuri, la inceput. In cazul celor care vor avea, va exista un buton prin care utilizatorii pot…

- Samsung a lansat luni Galaxy Ring, dupa ce l-a prezentat la inceputul acestui an. Dispozitivul, care este prima incursiune a companiei sud-coreene in aceasta categorie de produse, are mai multi senzori care pot urmari markeri de sanatate, cum ar fi ritmul cardiac al purtatorului. Acesta face parte dintr-un…

- A fost stabilit un calendar al procesului dintre Pfizer si Romania, initiat pe tema vaccinurilor anti-COVID, iar in urmatoarele patru luni se vor putea depune documente. In cadrul procedurii, compania farmaceutica solicita plata pentru aproape 29 de milioane de doze de vaccin. ”In contextul in care…

- ”Hidroelectrica informeaza publicul cu privire la aparitia in mediul online a unor clipuri video contrafacute, folosind tehnologia „deepfake”. Acestea includ persoane publice, artisti si vedete TV, promovand in mod fals tranzactionarea actiunilor companiei Hidroelectrica. Subliniem cu fermitate ca aceste…

- Locuitorii comunei Prejmer pot achita taxele si impozitele si online prin aplicația Romania CityOn. Primaria Prejmer anunta ca locuitorii comunei pot plati de acum, online taxele si impozitele, cu ajutorul aplicației CityOn, prin care pot fi accesate si diverse informații și documente. „Incepand de…

- YouTube a facut o manevra de 180 de grade intr-un timp scurt. Compania anunta ca o aplicatie de Vision Pro se afla pe lista sa de proiecte, fara sa ofere o estimare de timp in acest sens. Mai mult, YouTube spune ca, pana va lansa viitoarea aplicatie, va repara si problema filmarilor panoramice. YouTube…

- Un tanar de 23 de ani a murit dupa ce a mancat o felie de pizza comandata online, in Marea Britanie. Ancheta arata ca barbatul folosise Google pentru a se asigura ca poate consuma produsul fara probleme.