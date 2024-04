Stiri pe aceeasi tema

- Fermierii pot depune, in perioada 4 aprilie – 7 iunie, cererile de plata pentru interventiile aferente sectoarelor vegetal si zootehnic in anul 2024, a anuntat, joi, Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA), potrivit Agerpres. Cererea de plata poate fi depusa si in acest an prin accesarea…

- Camera Deputatilor, in calitate de for decizional a adoptat un proiect de lege prin care am introdus posibilitatea emiterii si utilizarii biletelor de valoare si a voucherelor de vacanta, in format electronic virtual.Conform proiectului legislativ, prin suport electronic se intelege orice dispozitiv…

- A fost stabilit un calendar al procesului dintre Pfizer si Romania, initiat pe tema vaccinurilor anti-COVID, iar in urmatoarele patru luni se vor putea depune documente. In cadrul procedurii, compania farmaceutica solicita plata pentru aproape 29 de milioane de doze de vaccin. ”In contextul in care…

- Producatorul de energie Hidroelectrica avertizeaza ca au aparut in mediul online clipuri video contrafacute, folosind tehnologia „deepfake”. ”Hidroelectrica informeaza publicul cu privire la aparitia in mediul online a unor clipuri video contrafacute, folosind tehnologia „deepfake”. Acestea includ persoane…

- Angajați de la Agenția Județeana pentru Plați și Inspecție Sociala (AJPIS) Timiș s-au aflat in situația de a fi insultați și chiar injurați de unele persoane, care considerau ca avand pensie sau indemnizație de handicap de pana la 1.700 de lei lunar se cuvine sa primeasca și cardul sociale pentru alimente…