Subvenții APIA 2024: Când va fi deschisă aplicația pentru agricultorii care vor să depună cereri Subvenții APIA 2024: Cand va fi deschisa aplicația pentru agricultorii care vor sa depuna cereri Subvenții APIA 2024: Cand va fi deschisa aplicația pentru agricultorii care vor sa depuna cereri Procedurile pentru subvențiile APIA 2024 vor incepe. Nu se cunoaște, la momentul actual, cand va incepe depunerea cererilor, insa apllicația IPA Online va fi deschisa incepand cu finalul lunii februarie. Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura (APIA) incepe curand […] Subvenții APIA 2024: Cand va fi deschisa aplicația pentru agricultorii care vor sa depuna cereri Citeste articolul mai departe pe ziarulunirea.ro…

Sursa articol si foto: ziarulunirea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Agenția de Intervenție și Plați pentru Agricultura (AIPA) informeaza ca este in plin proces de examinare și autorizare spre plata a cererilor de acordare a sprijinului financiar recepționate in anul 2023, noteaza Noi.md. Astfel, in perioada 12.02-16.02.2024, s-a reușit autorizarea spre plata a 64,64…

- ”Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) informeaza potentialii beneficiari ca pana la data de 14.03.2024 inclusiv, primeste cereri de solicitare aferente schemei de ajutor de stat pentru sustinerea activitatii crescatorilor din sectorul suin si avicol in contextul crizei provocate…

- APIA: Bani pentru agricultori. Cand se pot depune cereri, valoarea finanțarii și acte necesare Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura (APIA) a anunțat ca, incepand cu 29 ianuarie și pana la 8 martie, fermierii pot depune cereri pentru granturile acordate in domeniul agricol vegetal. Cererile…

- Un sprijin financiar de peste 261 milioane lei este acordat unui numar de 18.264 de beneficiari pentru motorina aferenta trimestrului III al anului 2023, informeaza Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA), intr-un comunicat de presa. „Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura…

- APIA a facut un anunț important pentru fermierii care așteapta banii pentru subvenții, plata finala din campania 2023. Agenția a informat ca a inceput sa introduca rapoartele de control pentru subvențiile fermierilor care s-au aflat la verificari. Agenția de Plați si Intervenție pentru Agricultura (APIA)…

- Ajutor financiar pentru crescatorii de animale: Aproape 19 milioane de lei vor fi acordați fermierilor romani Ajutor financiar pentru crescatorii de animale: Aproape 19 milioane de lei vor fi acordați fermierilor romani Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura, aflata in subordinea Ministerului…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) informeaza ca la data de 30 noiembrie 2023 a incheiat Campania de plata in avans a fermierilor care au depus cereri de plata in anul 2023. Astfel, la nivelul APIA Centrul Judetean Bistrita Nasaud si centrele locale arondate, au fost autorizati…

- In perioada 16.10.2023 - 26.11.2023, Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura a autorizat la plata avansului aferent Campaniei 2023 suma de 843.935.993,45 euro din Fondul European de Garantare Agricola (FEGA), Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala (FEADR) + cofinantare de la Bugetul…