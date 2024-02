• ISU Prahova atrage atentia asupra consecintelor acestora. Inclusiv de ordin financiar! F.T. In ultima perioada, pompierii prahoveni au fost alertati pentru a interveni in vederea stingerii mai multor incendii de vegetatie uscata, care au parjolit zeci de hectare de teren. Astfel, numai in seara zilei de marti, 6 februarie, la Pacureti au fost mobilizate doua autospeciale de stingere cu apa si spuma, doua autospeciale de prima interventie si comanda, precum si 17 angajati ai ISU si alti 10 lucratori din cadrul Servicului Voluntar pentru Situatii de Urgenta din localitate, pentru a stinge flacarile…