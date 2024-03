Stiri pe aceeasi tema

- Un autocar cu 47 de persoane a iesit in afara partii carosabile, marti dimineata, la Doaga, din cauza viscolului si vizibilitatii reduse, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Vrancea. „Politistii rutieri au intervenit in aceasta dimineata in apropiere de localitatea Doaga, unde un autocar…

- In afara presupusului protocol gratuit de la Ferma Dacilor, pe care colonelul ISU Prahova, Elisei Dumitru, se pare ca l-a primit, exista informații conform carora acesta ar fi mai primit, sub forma unui „ciubuc” sau „folos necuvenit”, o lada cu vinuri de la societatea Cramele Halewood. Intr-un efort…

- Mai multe persoane au fost evacuate dintr-un bloc de garsoniere din municipiul Piatra-Neamt, in noaptea de marti spre miercuri, din cauza unui incendiu, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Neamt. La fata locului au intervenit trei echipaje de pompieri si un echipaj medical de la…

- Inspectoratul General pentru Situații de Urgența (IGSU) a cerut ISU Prahova un raport complet cu toate controalele si masurile dispuse la Ferma Dacilor in ultima perioada. Acestea vor fi analizate si se va stabili daca au existat deficiente in indeplinirea activitatilor de control, scrie News.ro.„In…

- Șase trupuri carbonizate, intre care un copil, au fost gasite de pompieri dupa un incendiu devastator la o pensiune din Prahova. Alte persoane sunt in continuare date disparute. Inspectoratul General pentru Situații de Urgența (IGSU) cere ISU Prahova prezentarea unui raport referitor la controalele…

- Restaurantul Ferma Dacilor a fost cuprins in totalitate de flacari marți dimineața. Pompierii s-au luptat din greu cu amploarea incendiului. Un incendiu de proportii a izbucnit, marti dimineata, la resortul Ferma Dacilor din comuna prahoveana Gura Vadului, sat Tohani. Un copil și cinci adulți au murit,…

- Mirela Ionela Achim (www.b1tv.ro) Un incendiu puternic a izbucnit, marți dimineața, la Ferma Dacilor din satul Tohani, județul Prahova. Planul Roșu de intervenție a fost activat. Opt persoane nu au fost gasite Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat, a transmis ca opt persoane…

- Un incendiu a afectat, in noaptea de joi spre vineri, o garsoniera dintr-un bloc de locuinte de pe strada Jean Bart din municipiul Suceava, au anuntat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU). Potrivit acestora, in bloc locuiau 70 de persoane, care s-au evacuat, iar doua femei…