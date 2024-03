Apple escaladează o dispută cu Epic Games, blocând aplicaţia pentru jocul Fortnite în Europa Cele doua companii se afla intr-o lupta juridica din 2020, cand firma de jocuri video a sustinut ca practica Apple de a percepe comisioane de pana la 30% pentru platile in aplicatie pe iPhone si alte dispozitive a incalcat regulile antitrust din SUA. Pentru a distribui software pe iPhone-urile Apple, dezvoltatorii trebuie sa creeze un cont la Apple si sa accepte termenii acestuia. Apple a desfiintat unele dintre conturile de dezvoltator ale Epic in 2020, cand Epic a creat o actualizare a aplicatiei Fortnite care a incalcat regulile Apple de plata in aplicatie. Dar Epic si-a asigurat recent un… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

