Banca centrală a Turciei şi-a menţinut joi dobânda de referinţă la 45%, în pofida inflaţiei mai mari Decizia era asteptata pe scara larga, deoarece banca a indicat in ianuarie ca cresterea sa de 2,50 de puncte procentuale va fi ultima in acest an, in pofida inflatiei aflata la nivelul de aproximativ 65%. Preturile de consum din tara cu 85 de milioane de locuitori au crescut luna trecuta cu 6,7% fata de decembrie – cea mai mare crestere lunara din august – conform cifrelor bancii centrale turce. Preturile au crescut cu 64,8% de la an la an in ianuarie. Rata cheie a dobanzii a Turciei a crescut cumulat cu 36,50 puncte procentuale, din mai 2023. Cea mai recenta decizie de a mentine dobanzile, in… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

