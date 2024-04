Inflaţia anuală a Turciei a urcat la 68,5% pentru luna martie, de la 67,1% în februarie Pe o baza anuala, educatia a inregistrat din nou cea mai mare crestere a costurilor, cu 104% anual, urmata de hoteluri, restaurante si cafenele cu 95% si sanatate cu 80%. Turcia a lansat un efort concertat pentru a combate inflatia tot mai ridicata, cu cresteri ale ratei dobanzii cheie, cel mai recent ridicand dobanda de referinta a tarii de la 45% la 50% la sfarsitul lunii martie. O mare parte din inflatia din ultimele luni provine dintr-o crestere semnificativa a salariului minim pe care guvernul turc a mandatat-o pentru 2024. Salariul minim a urcat la 17.002 lire turcesti (aproximativ 530 USD)… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

