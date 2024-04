Stiri pe aceeasi tema

- Datele oficiale demonstreaza ca viziunea propusa romanilor la preluarea mandatului de premier a fost una corecta, susține premierul Marcel Ciolacu, dupa publicarea, joi, de catre INS a datelor care arata o scadere a ratei inflației in luna martie. Premierul Marcel Ciolacu arata, joi, intr-o postare…

- ”Datele oficiale demonstreaza ca viziunea propusa romanilor la preluarea mandatului de premier a fost una corecta”, susține premierul Marcel Ciolacu, dupa publicarea, de catre INS, a datelor care arata o scadere a ratei inflației in luna martie.

- Investitiile cresc economia si, in mod special, investitiile in infrastructura mare reprezinta solutia pentru reducerea decalajelor in zonele mai putin dezvoltate, a afirmat premierul Marcel Ciolacu, acesta subliniind faptul ca datele oficiale demonstreaza ca viziunea propusa romanilor la preluarea…

- Datele oficiale demonstreaza ca viziunea propusa romanilor la preluarea mandatului de premier a fost una corecta, susține premierul Marcel Ciolacu, dupa publicarea, joi, de catre INS a datelor care arata o scadere a ratei inflației in luna martie.

- „Fapte:1. Rata anuala a inflației a scazut la 6,6% in martie, de la 7,2% in februarie - INS.2. PIB-ul Romaniei a ajuns in 2023 la cel mai mare nivel din istoria țarii, peste 1600 mld lei - INS.3. Numarul romanilor aflați in saracie extrema (deprivare materiala și sociala severa) a scazut cu 855.000…

- ”Rata inflatiei de la inceputul anului (martie 2024 comparativ cu decembrie 2023) a fost 2,4%. Rata anuala a inflatiei in luna martie 2024 comparativ cu luna martie 2023 a fost 6,6%”, releva datele transmise de INS. Rata anuala a inflatiei in luna februarie 2024 comparativ cu luna februarie 2023 a…

- Pretul la carne in Uniunea Europeana era cu 3,3% mai mare in luna februarie 2024 decat in luna februarie 2023, insa in randul tarilor membre cele mai mari cresteri de preturi au fost inregistrate in Bulgaria (8,2%) si Romania (7,7%), conform datelor publicate de Eurostat și preluate de Agerpres. Conform…

- ”Industria romaneasca exista si se dezvolta! Cifrele ne arata ca anul trecut am exportat mai mult cu 1,3% si am importat mai putin cu 3,2%”, a scris premierul pe Facebook, dupa vizita la Santierul Naval Constanta. Prim-ministrul arata ca discutiile avute cu cei care lucreaza la Santierul Naval Constanta…