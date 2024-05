Stiri pe aceeasi tema

- Guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, a afirmat ca nu vede Romania iin pragul recesiunii si a precizat ca riscul a fost pentru trimestrul intai. El a adaugat ca toti indicatorii cu putere de prognoza arata o revenire si mai ales consumul, noteaza news.ro.

- Guvernatorul Bancii Naționale a Romaniei, Mugur Isarescu, s-a aratat optimist, miercuri, cu privire la evoluția inflației in Romania, aratand ca acasta este pe un trend descendent. Rata anuala a inflației va urma o traiectorie continua descendenta, iar BNR are in vedere reduceri de dobanda (de politica…

- Guvernul Romaniei are in vedere doua proiecte de proporții monumentale, care promit sa redefineasca structura și funcționarea țarii in viitorul apropiat. Sub conducerea premierului Marcel Ciolacu, aceste inițiative, reforma fiscala și regionalizarea, sunt menite sa aduca schimbari semnificative in modul…

- Un consilier al lui Mugur Isarescu susține ca nivelul de trai al locuitorilor Capitalei a crescut in ultimii ani și prin prisma evaziunii fiscale, fenomen pe care autoritațile nu reușesc inca sa il țina sub control. Cel care il sfatuiește pe guvernatorul BNR este de parere ca in ultima perioada s-a…

- Guvernanta slaba și deficitul fiscal sunt amenințari la credibilitatea suverana a Romaniei. Daca va continua in acest ritm, vor exista presiuni pentru retrogradarea ratingurilor țarii noastre. Romania s-ar putea imprumuta mai scum de pe piețele financiare internaționale Deși economia romaneasca va avea…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a analizat problema impozitarii concediilor medicale. El pledeaza pentru o abordare prudenta și colaborare intre Ministerul Sanatații, Ministerul Finanțelor și Casa Naționala de Asigurari de Sanatate (CNAS) pentru a evalua posibilitatea eliminarii impozitului pe…

- Guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, care ar tinti un nou mandat. a invocat constatarile Bancii Europene de Investitii conform carora imaginea generala a investitiilor in Romania s-a imbunatatit, iar asteptarile legate de climatul economic au crescut substantial. „Ca si in trecut,…

- Dana Garbovan, președintele Uniunii Naționale a Judecatorilor din Romania și șefa Curții de Apel Cluj, a tras un semnal de alarma privind creșterea exponențiala a cazurilor legate de traficul și consumul de droguri in Romania. Raportul de activitate al Curții de Apel Cluj pentru anul 2023, prezentat…