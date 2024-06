Stiri pe aceeasi tema

- Premierul slovac Robert Fico a afirmat, miercuri, in primul mesaj dupa externarea din spital, ca si-ar putea relua treptat activitatea in saptamanile urmatoare si ca il iarta pe cel care a incercat sa-l ucida, relateaza agentiile internationale de presa, citate de Agerpres.„Daca totul merge conform…

- Premierul slovac Robert Fico a fost supus unor noi controale care confirma evolutia pozitiva a starii sale de sanatate. El a inceput procesul de recuperare, transmite spitalul unde este internat.

- Evolutia buna a starii premierului slovac Robert Fico dupa ce fost grav ranit intr-o tentativa de asasinat din urma cu doua saptamani, permite intrarea sa in faza de recuperare, a anuntat joi spitalul unde este internat, scrie AGERPRES.

- Un tribunal slovac a decis sambata plasarea in arest preventiv a barbatului acuzat de tentativa de asasinat impotriva prim-ministrului Robert Fico, a declarat purtatoarea de cuvant a instantei, Katarina Kudjakova, citata de TASR, AFP si Reuters, potrivit agerpres.ro. Un procuror al Parchetului general…

- Fostul președinte Traian Basescu a declarat joi, pentru B1 TV, ca tentativa de asasinat asupra premierului slovac Robert Fico este rezultatul inmulțirii considerabile a cazurilor și manifestarilor de violența in societatea europeana in general. Acesta a invocat, printre altele, violența verbala din…

- Premierul slovac Robert Fico nu se mai afla in pericol de moarte dupa ce a fost impușcat intr-o tentativa de asasinat la ieșirea de la o ședința de guvern miercuri, a declarat un ministru al guvernului.

- UPDATE – Premierul slovac Robert Fico se afla in stare critica dupa ce a fost impuscat miercuri in plina strada dupa o sedinta de guvern desfasurata in orasul Handlova, potrivit unui mesaj postat pe contul sau oficial de Facebook, relateaza agentia EFE. ‘A fost impuscat de mai multe ori si in prezent…

- Robert Fico, premierul Slovaciei, a fost ranit miercuri, dupa ce mai multe focuri de arma au fost trase asupra acestuia. Incidentul a avut loc dupa o reuniune a cabinetului slovac, la Bratislava, cand premierul Fico a ieșit in public, potrivit presei din Slovacia. Acum, premierul slovac este transportat…