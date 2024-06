Atenție! Tuse convulsivă și rujeolă. Copiii, cei mai expuși Medicii atrag atenția asupra creșterii numarului cazurilor de tuse convulsiva și rujeola, expuse fiind persoanele nevaccinate, dar mai ales sugarii, copiii de varsta mica și femeile insarcinate. Tusea convulsiva Direcția de Sanatate Publica a județului Brașov a anunțat miercuri 12 cazuri noi de tuse convulsiva (pertussis) in județul Brașov. Pacienții sunt sugari și copii cu […] The post Atenție! Tuse convulsiva și rujeola. Copiii, cei mai expuși appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

