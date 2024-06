Stiri pe aceeasi tema

- Silvestru Șoșoaca, fostul soț al senatoarei Diana Șoșoaca, a fost plasat miercuri seara sub control judiciar, potrivit Parchetului General. El este acuzat ca a falsificat semnaturi pentru depunerea candidaturii independente la Parlamentul European. In aceasta ancheta ar fi vizat și liderul AUR, George…

- Procurorii au dispus cercetarea pentru trafic de influența a lui Florian Coldea, Dumitru Dumbrava și Doru Traila și pentru complicitate la trafic de influența a omului de afaceri Dan Tocaci. Acestia au fost audiati timp de aproape 15 ore, fiind lasati sa plece din sediul DNA, vineri dimineata, in jurul…

- Organizația PNL Prahova, condusa inca de Iulian Dumitrescu, aflat și acum sub control judiciar pentru o mita de 3.200.000 de euro, este la ora actuala un butoi cu pulbere, iar cea care a pus gaz peste foc este senatoarea Roberta Anastase. Baronul „Lamborghini” de la Prahova, Iulian Dumitrescu, aflat…

- Fostul președinte al Consiliului Județean Prahova, Iulian Dumitrescu, vrea cu orice preț un al doilea mandat, deși se afla sub control judiciar pentru o mita de 3,2 milioane de euro. Fostul prim vicepreședinte PNL, Iulian Dumitrescu, se afla sub al doilea control judiciar de 60 de zile, fiind acuzat…

- Procurorii DNA Cluj au trimis in judecata, sub control judiciar, patru inspectori de trafic rutier dupa ar fi „protejat” mai multe societați comerciale cu obiect de activitate in domeniul transportului rutier. In același dosar a fost trimis in judecata și viceprimarul comunei Sarbi, Bihor.