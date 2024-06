Au început lucrările pentru stația de apă potabilă din Periș In primavara anului 2023 am demarat lucrarile de construcție pentru noua gospodarie de apa din comuna Periș. Astazi va anunțam ca am pus in funcțiune stația de apa potabila. Deși comuna este compusa din cinci sate: Peris, Bratulești, Cocioc, Balteni și Buriaș, vechea stație nu mai putea livra apa la parametrii minimi de debit și […] The post Au inceput lucrarile pentru stația de apa potabila din Periș appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- FOTO: Rețeaua de apa potabila cu branșamente din satul Vingard, comuna Șpring se extinde. Pe ce strada se efectueaza lucrarile FOTO: Rețeaua de apa potabila cu branșamente din satul Vingard, comuna Șpring se extinde. Pe ce strada se efectueaza lucrarile In Vingard, comuna Șpring, se lucreaza la extinderea…

- Contractul "Demolare Scoala cu Clasele I VIII si anexeldquo; a fost atribuit de Primaria Silistea firmei Search Corporation New Project SRL. Valoarea contractului este de 130.612,61 lei, prin negociere directa. Primaria Silistea, judetul Constanta, a semnat cu firma Search Corporation New Project SRL,…

- Compania contractata pentru implementarea proiectului de investiții Eficiența energetica și utilizarea energiei din surse regenerabile pentru consumul propriu la nivelul operatorului regional Aquabis SA a anunțat necesitatea efectuarii unor lucrari de mentenanța in Stația de tratare a apei uzate din…

- Compania contractata pentru implementarea proiectului de investiții Eficiența energetica și utilizarea energiei din surse regenerabile pentru consumul propriu la nivelul operatorului regional Aquabis SA a anunțat necesitatea efectuarii unor lucrari de mentenanța in Stația de tratare a apei uzate din…

- Dupa locuitorii din localitatile din Rezervatia Biosferei Delta Dunarii, și alți romani ar putea sa plateasca mai puțin cu 50% pentru serviciile publice de apa potabila și gunoi. Este vorba despre persoanele care locuiesc in satele din Munții Apuseni, care ar putea sa beneficieze de aceste prețuri…

- Alimentarea cu apa potabila va fi sistata in cateva zone din localitatea Moara Vlasiei, dupa cum a anunțat Apa Ilfov, operatorul regional al serviciului public de alimentare cu apa și de canalizare din Județul Ilfov. Așadar, unii dintre locuitorii din Moara Vlasiei trebuie sa se pregateasca deoarece…

- Primaria Sectorului 4 al Municipiului București a demarat lucrarile de inlocuire a postului de transformare care alimenta Pasajul Unirii cu energie electrica. Vechi de 37 de ani, acesta va fi inlocuit cu unul nou și performant pentru a asigura funcționarea optima a obiectivului rutier. Lucrarile sunt…

- Trenurile sunt așteptate sa revina pe ruta directa dintre București și Giurgiu in trimestrul trei al acestui an. Un oficial al Ministerului Transporturilor a declarat ca trenurile sunt așteptate sa revina pe ruta directa dintre București și Giurgiu in trimestrul trei al acestui an, pe masura ce lucrarile…