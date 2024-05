Stiri pe aceeasi tema

- "Am reusit sa scadem inflatia la 5,9% in aprilie, aproape la jumatate fata de nivelul inregistrat la preluarea guvernarii. Este una dintre promisiunile cele mai importante facute romanilor pe care o indeplinim! Datele oficiale arata clar ca acolo unde am intervenit prin plafonare, adica la alimentele…

- Rata anuala a inflatiei in Uniunea Europeana a scazut in luna martie pana la 2,6%, de la un nivel 2,8% in februarie si unul de 3,1% in ianuarie, insa Romania este, pentru a treia luna la rand, tara cu cea mai ridicata inflatie din blocul comunitar, arata datele publicate miercuri de Eurostat.In luna…

- Institutul Național de Statistica a anunțat joi ca rata anuala a inflatiei a coborat in luna martie 2024 la 6,61%, de la 7,23% in februarie. Marfurile alimentare s-au scumpit cu 2,81%, cele nealimentare cu 8,06%, iar serviciile cu 10,20%. „Indicele preturilor de consum in luna martie 2024, comparativ…

- Rata anuala a inflatiei a scazut la 6,6% in martie, de la 7,2% in februarie, conform datelor anuntate joi de Institutul National de Statistica (INS), aceasta fiind cea de-a doua scadere consecutiva a acestui indicator. Marfurile alimentare s-au scumpit in martie 2024 fata de martie 2023 cu 2,81%,…

- Premierul Marcel Ciolacu a anunțat o inițiativa de imbunatațire a controlului prețurilor pentru energie, gaze și alimente. In urmatoarele saptamani, vom demara eforturi de stabilizare a prețurilor și combatere a inflației, a declarat premierul, la ședința guvernamentala. Lupta impotriva inflației Inflația…

- Rata anuala a inflatiei a coborat in luna februarie 2024 la 7,23%, de la 7,41% in ianuarie, in conditiile in care marfurile alimentare s-au scumpit cu 4,48%, cele nealimentare cu 7,82%, iar serviciile cu 11%, potrivit datelor Institutului National de Statistica (INS), publicate miercuri. "Indicele…

- Romania e campioana inflației ! Rata anuala a inflatiei in Uniunea Europeana a scazut in luna ianuarie pana la 3,1%, de la 3,4% in decembrie, insa in Romania rata anuala a inflatiei a fost de doua ori mai mare decat media din blocul comunitar si in crestere fata de luna decembrie a anului trecut, arata…

- Rata anuala a inflatiei, in scadere in 2024. Care sunt estimarile Bancii Naționale a Romaniei Banca Nationala a Romaniei (BNR) a revizuit in scadere, la 4,7%, prognoza de inflatie pentru finalul acestui an, de la 4,8% in noiembrie. Se anticipeaza ca aceasta va ajunge la 3,5% la sfarsitul lui 2025, potrivit…