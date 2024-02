VIDEO. Incendiu la un restaurant din Pitești. În local erau zeci de persoane Un incendiu a izbucnit, duminica seara, in Pitești, intr-unul dintre cele mai cunoscute restaurante din oraș. Pompierii au intervenit cu 12 autospeciale de stingere, iar traficul in zona a fost oprit. Din cladirea restaurantului sau fost evacuați aproximativ 50 de oameni, majoritatea clienți, dar și opt angajați. Focul s-ar fi extins și la primul etaj […] The post VIDEO. Incendiu la un restaurant din Pitești. In local erau zeci de persoane appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu a izbucnit vineri seara la Institutul Regional de Oncologie din Iași. Focul ar fi pornit de la un cablu al unul apart medical, care s-a supraincalzit pana cand au izbucnit flacarile. Mai mulți pacienți de la Institutul Oncologic Regional din Iași au fost transferați catre alte unitați medicale.…

- Primii romani morți de frig in acest an sunt din Buzau, respectiv Galați. Cele patru persoane și-au pierdut viața dupa ce minimele au coborat pana la minus 18 grade Celsius. O femeie in varsta de 79 de ani, din Galați, a fost gasita de vecini in curtea unei locuințe. Aceasta era imbracata intr-un capot…

- Pompierii intervin, marti dimineata, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un hotel situat in zona centrala a Capitalei. Incendiul se manifesta la acoperisul unei cladiri cu parter si doua etaje, cu destinatia de hotel, situata pe Splaiul Independentei. Conform ISU Bucuresti-Ilfov, suprafata afectata…

- In plin scandal, dupa tragedia de la Ferma Dacilor, Tohani, primarul Negoița organizeaza Revelionul in Hala Laminor, fara autorizatie de securitate la incendiu. cel care a sesizat acest lucru este viceprimarul Sectorului 3 Lucian Judele (USR) care a atras atentia miercuri asupra faptului ca Revelionul…

- UPDATE: Echipele de salvare care acționeaza in locul in care s-a prabușit peretele unui internat din Odorheiu Secuiesc anunta ca a patra victima, un baiat de 17 ani, nu a raspuns manevrelor de resuscitare. UPDATE: Pompierii au anunțat ca a fost extrasa și cea de-a patra victima. Aceasta este inconștienta…

- UPDATE. Potrivit pompierilor, restaurantul Taverna Racilor de la Snagov a fost controlat de inspectorii ISUBIF in luna mai 2023. Au fost constatate deficiențe pe linia securitații la incendiu, fiind data o amenda de 60.0000 lei, din care 50.000 lei a reprezentat sancțiunea pentru lipsa autorizației…

- Un incendiu violent a izbucnit in aceasta dimineața la restaurantul Taverna Racilor de la Snagov. Focul a cuprins rapid mansarda restaurantului, iar zeci de pompieri se lupta la aceasta ora cu flacarile uriase. Focul se manifesta pe o suprafața de aproximativ 500 mp. Nu au fost raportate victime. In…

- Fosta sefa a Sectiei Oncologie de la Spitalul Suceava a fost trimisa in judecata de catre procurori pentru 280 de fapte de luare de mita. Ea este acuzata ar fi primit de la pacienti bani, dar si miere de albine, cascaval, branza, carne de porc, parfumuri si alte bunuri. Procurorii Parchetului de pe…