Stiri pe aceeasi tema

- Edilul Emil Boc are contracandidat la primarie chiar un coleg de partid. Deputatul PNL Sabin Sarmaș ar urma sa candideze pentru Primaria Cluj Napoca, anunța Actual de Cluj. „20 de ani sunt prea mulți și Clujul are nevoie sa treaca la alt nivel”, a comentat Sarmaș pentru ziarul clujean, fara insa sa-și…

- Regele Marii Britanii Charles III a fost diagnosticat cu o forma de cancer, a anunțat luni Palatul Buckingham, citat de BBC. Tipul de cancer nu a fost dezvaluit, dar nu este vorba de cancer de prostata. Acest diagnostic a fost dat in timpul tratamentului sau recent pentru prostata marita. Regele a…

- Compania TAROM nu va opera joi cursele RO301 si RO 302 pe relatia Bucuresti – Frankfurt, din cauza grevei personalului de securitate de pe aeroportul din Germania, scrie Agerpres. Greva personalului de securitate de pe aeroportul din Frankfurt, ce se va desfasura in cursul zilei de maine, 1 februarie,…

- Atac la o casa de amanet din Capitala. Un barbat mascat l-a stropit cu benzina pe un angajat. Incidentul șocant a avut loc in Dristor, in interiorul unei case de amanet. Un barbat mascat, care a intrat in agentie cu un bidon de doi litri in mana, a stropit ghiseul cu lichidul din sticla, lichid […]…

- Ecuadorul se afla in stare de urgența, autoritațile se confrunta cu evadarea lui Adolfo Macia, cunoscut și sub numele de „Fito”, cunoscutul lider al bandei Los Choneros. Evadarea a dus la tulburari in mai multe inchisori din țara, determinandu-l pe președintele Daniel Noboa sa declare o mobilizare de…

- Sute de pasageri au fost ținuți blocați intr-un avion timp de peste o ora pe Aeroportul Baneasa, fara nicio explicație din partea echipajului, dupa ce aeronava a aterizat acolo in loc sa ajunga la destinația sa inițiala, Aeroportul Otopeni. O aeronava a companiei Ryanair, care a decolat de la Treviso,…