Regele Charles al III-lea are cancer

Regele Charles al Marii Britanii a fost diagnosticat cu o forma de cancer, a anunțat, luni seara, Palatul Buckingham. Casa Regala britanica a precizat ca nu este vorba de cancer la prostata, dar ca boala a fost descoperita in timpul tratamentului recent pentru prostata marita.