Kate, Prințesa de Wales, spune că are cancer și urmează un tratament de chimioterapie Printesa de Wales a dezvaluit vineri ca a fost diagnosticata cu cancer si ca se afla in primele etape ale tratamentului chimioterapeutic, transmite BBC. Intr-o declaratie inregistrata la Windsor de BBC, Kate a spus ca afectiunea sa a fost descoperita dupa ce a suferit o operatie abdominala majora, in ianuarie. Dupa saptamani de speculatii cu […] The post Kate, Prințesa de Wales, spune ca are cancer și urmeaza un tratament de chimioterapie appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Printesa de Wales a dezvaluit vineri ca a fost diagnosticata cu cancer si ca se afla in primele etape ale tratamentului chimioterapeutic, informeaza BBC, potrivit news.ro. Intr-o declaratie inregistrata la Windsor de BBC, Catherine a spus ca afectiunea sa a fost descoperita dupa ce a suferit o operatie…

- Dupa controversa fotografiilor trucate si speculatiile legate de starea sa de sanatate, Kate Middleton a fost vazuta in public pentru prima data in Windsor. Martorii spun ca printesa de Wales a aparut „fericita, relaxata si sanatoasa” la o plimbare cu sotul ei, printul William. Cei care au fost acolo…

- Familia prințesei de Wales este indignata din cauza unchiului lui Kate, Gary Goldsmith, care s-a inscris la Celebrity Big Brother. Expunerea acestuia ar putea pune in pericol o parte dintre secretele familiei regale britanice. Conform tabloidelor britanice, mama lui Kate, Carole – sora lui Gary – este…

- O tanara de 25 de ani și-a anunțat moartea pe LinkedIn, intr-un mesaj emoționant adresat colegilor și apropiaților, in care și-a indemnat logodnicul sa „se bucure de viața”. In mesajul catre cei dragi, Daniella Thackray, din Leeds, Marea Britanie, care a lucrat in resurse umane, a spus ca suferea de…

- Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene au ajuns la un acord asupra directivei privind calitatea aerului care aduce mai multe imbunatațiri și drepturi pentru cetațeni, inclusiv dreptul de a cere despagubiri in cazul imbolnavirilor cauzate de poluare. In baza acestei directive, romanii vor…

- Regele Charles a facut sambata seara prima declaratie de cand a fost diagnosticat cu cancer, folosindu-se de acest prilej pentru a multumi „din suflet” publicului pentru „mangaierea si incurajarea” sa, relateaza SkyNews potrivit News.ro. Intr-un mesaj transmis de la Sandringham, in Norfolk, Regele Charles…

- Prințesa de Wales supusa unei intervenții chirurgicale abdominale cu succes. The post Prințesa de Wales supusa unei intervenții chirurgicale appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .

- Prințesa de Wales, soția moștenitorului tronului Regatului Unit, a fost supusa unei intervenții chirurgicale abdominale planificate la un spital privat din Londra, a anunțat Palatul Kensington. Operația de marți a fost un succes, iar Catherine va ramane in spital timp de zece pana la 14 zile, a precizat…