Stiri pe aceeasi tema

- O vacanța in Sicilia poate fi remediul perfect pentru episodul rece care a traversat Romania in ultimele saptamani. Clima mai blanda din Mediterana, peisajele superbe și istoria concentrata in „varful de cizma” al Peninsulei Italiene sunt doar cateva motive pentru a-ți organiza singur un city-break…

- Prințesa de Wales, soția moștenitorului tronului Regatului Unit, a fost supusa unei intervenții chirurgicale abdominale planificate la un spital privat din Londra, a anunțat Palatul Kensington. Operația de marți a fost un succes, iar Catherine va ramane in spital timp de zece pana la 14 zile, a precizat…

- Prințesa de Wales a fost supusa unei intervenții chirurgicale abdominale la Londra. Prințesa de Wales a fost supusa unei intervenții chirurgicale abdominale la Londra și va ramane in spital pana la doua saptamani, a anunțat Palatul Kensington.

- Bancile nu sunt de acord cu intenția Guvernului de suspendare a plații ratelor pentru fermieri și au cerut de urgența o intalnire. Dupa ce au analizat proiectul de ordonanța de urgența, bancherii ar fi solicitat de urgența o intrevedere cu legislativul și spun ca nu sunt de acord cu aceasta propunere,…

- O femeie din Prahova a ajuns pe mana polițiștilor dupa ce, weekendul trecut, a plecat de la o nunta in stare de ebrietate si a furat duba lautarilor. Aventura femeii a luat sfarșit dupa ce a avariat masina, informeaza Antena3. O femeie in varsta de 29 de ani a fost invitata la o nunta organizata […]…

- Un tanar de 23 de ani si-a ucis iubita, dupa ce a injunghiat-o in repetate randuri in zona gatului, in mod sadic si brutal, intr-o sala de curs de la o Universitate din Londra. Orgia de o violenta iesita din comun sta la baza unor halucinatii pe care tanarul le-ar fi avut, invocand faptul ca […] The…

- Vremea se schimba din nou radical și dupa termperaturile de ingheț, vom avea maxime și de 10-11 grade. Alina Șerban, meteorolog ANM, a prezentat, la Antena 3 CNN, vremea pe saptamani, pana la mijlocul lunii februarie. Dupa valul de ger care a lovit țara noastra, vom avea parte din nou de temperaturi…

- Reprezentantii Salvamont Romania anunta ca, in ultimele 24 de ore, au fost primite 61 de apeluri prin care se solicita interventia de urgenta a salvamontistilor, numarul evenimentelor montane fiind unul ”ingrijorator de mare”. In urma acestor interventii, au fost salvate 60 de persoane, din care 20…