Supărat că a pierdut la păcănele, un tânăr de 18 ani s-a răzbunat și a dat foc barului cu un cocktail Molotov Un tanar de 18 ani, suparat ca a pierdut la jocuri de noroc, intr-un local din Ciorogarla, judetul Ilfov, a decis sa se razbune dand foc barului. El a fost prins la cateva zile dupa incident, iar pe numele sau a fost emis mandat de arestare preventiva pentru comiterea infractiunii de distrugere prin incendiere.

- Incidentul a avut loc la Ciorogarla. Tanarul de 18 ani pierduse mai multe sume la cazino in seara respectiva și a decis sa se razbune. A folosit o sticla umpluta cu o substanța inflamabila, careia i-a dat foc și a aruncat-o pe ușa localului. In acel moment, in interior erau mai mulți clienți.Din fericire,…

