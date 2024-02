Scene dure în Bucureşti. Un bărbat şi-a incendiat soţia şi soacra, apoi şi-a dat şi el foc Un barbat de 64 de ani din Bucuresti si-a incendiat nevasta si soacra. Suparat ca sotia i-a spus ca vrea sa il paraseasca, a batut-o, iar cand mama ei a intervenit, le-a da foc amandurora. In cele din urma, si el s-a autoincendiat. Barbatul in varsta de 64 de ani, din București a intrat in […] The post Scene dure in Bucuresti. Un barbat si-a incendiat sotia si soacra, apoi si-a dat si el foc appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

