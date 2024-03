Supărat că a pierdut la păcănele, un tânăr din Ilfov a aruncat o sticlă incendiară în barul unde a jucat Un tanar de 18 ani a fost arestat preventiv, la aproape o saptamana dupa ce, suparat ca a pierdut la jocuri de noroc, intr-un local din Ciorogarla, a decis sa se razbune dand foc barului, relateaza News.ro.Incidentul, inregistrat initial la Politie ca avand autor necunoscut, s-a produs saptamana trecuta, in seara zilei de duminica. Potrivit politistilor, duminica trecuta, in jurul orei 23:15, o persoana necunoscuta a distrus, prin incendiere, usa de acces in localul situat in satul Darvari, din comuna Ciorogarla.Ulterior, politistii l-au identificat pe autor, un tanar de 18 ani. Conform sursei… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

