Prințul William recunoaște lupta regelui Charles al III-lea împotriva cancerului Intr-o alocuțiune publica sincera, pe 7 februarie, Prințul William recunoaște lupta regelui Charles al III-lea impotriva cancerului. Prințul de Wales și-a exprimat recunoștința pentru sprijinul copleșitor pe care familia sa l-a primit in aceasta perioada dificila, subliniind semnificația urarilor de bine. Luand cuvantul la dineul de gala caritabil al Ambulanței Aeriene din Londra, care a […] The post Prințul William recunoaște lupta regelui Charles al III-lea impotriva cancerului appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

