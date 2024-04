Stiri pe aceeasi tema

- Poliția Capitalei a emis un ordin de protecție provizoriu pentru soțul Dianei Șoșoaca, la solicitarea senatoarei, noteaza Observator. Potrivit informațiilor, soțul Dianei Șoșoaca a primit un ordin de protecție. Senatoarea a declarat la poliție ca este victima unor agresiuni emoționale și traiește o…

- Diana Șoșoaca a ajuns la secția de poliție și a facut o plangere impotriva partenerului ei de viața, Silvestru Șoșoaca. Barbatul este acuzat de violența impotriva avocatei de-a lungul anilor, motiv pentru care a obținut și un ordin de protecție.

- Diana Șoșoaca a cerut polițiștilor Capitalei ordin de protecție provizoriu pe numele soțului sau, Silvestru Șoșoaca. Ea a afirmat ca „soțul sau o agreseaza din punct de vedere emoțional, fiindu-i creata astfel o stare de temere”. Senatoarea a dat detalii despre violențele la care a fost supusa"M-am…

- Meteorologii au emis atenționari Cod galben și, respectiv, portocaliu, de vijelii și vant puternic pana marți seara pentru intreaga țara. Meterologii au emis o avertizare cod galben de vant si vijelii valabila in intervalul 1 aprilie, ora 20 – 2 aprilie, ora 08.00. ”In intervalul mentionat vantul se…

- Senatoarea extremista Diana Șoșoaca a fost amendata și pentru expresiile proferate la adresa polițiștilor care i-au suspendat permisul de conducere. „Avand in vedere afirmațiile și expresiile proferate, la adresa polițiștilor rutieri, de catre femeia sancționata la data de 10 martie a.c., pentru depașirea…

- Simona Halep a revenit miercuri noaptea in Romania si a declarat, la Aeroportul Henri Coanda, ca a primit decizia TAS cu mare bucurie. Ea spera sa joace pentru Romania la Jocurile Olimpice. Dupa un an și jumatate in care nu a mai putut juca tenis, Simona Halep (32 de ani) poate reveni pe teren. Acest…

- Liderul partidului extremist SOS Romania, Diana Șoșoaca, a anunțat ca l-a suspendat din funcția de prim-vicepreședinte al organizației pe Dumitru Silvestru Șoșoaca, soțul ei. Ea spune ca deși el e suparat de decizie, raman o familie și a facut asta pentru a-l salva de serviciile secrete. ”Pentru a putea…

- In ultimele zile, in Romania a aparut o noua metoda de inșelatorie pe Facebook. Infractorii din online au pus la cale o alta strategie prin care incearca sa lasa cetațenii fara cont sau chiar fara bani. Țintele principale ale hackerilor sunt persoanele care au pagini oficiale. Acestea primesc mesaje,…