- Diana Șoșoaca a menționat ca acesta este ultimul sau discurs in plenul Parlamentului, ca urmare a alegerii sale recente ca europarlamentar. "Vreau sa le urez doamnelor din Parlament sa nu le mai permita grobienilor din Parlament sa le jigneasca. (...) Ar trebui sa le respectati pe doamnele din aceste…

- Senatoarea Diana Iovanovici-Sosoaca si-a anuntat, marti, in plenul reunit al Senatului si Camerei Deputatilor, candidatura la alegerile prezidentiale din aceasta toamna.Ea a precizat ca este ultimul discurs in plenul Parlamentului, ca urmare a alegerii sale ca europarlamentar.

- Dupa ce, recent, a fost aleasa europarlamentar, senatoarea a venit, marți, in Parlament. Intr-un discurs susținut in plenul Parlamentului, Diana Șoșoaca și-a anunțat candidatura la prezidențiale. Și anume intenția de a intra in cursa pentru fotoliul de la Cotroceni. Senatoarea Diana Iovanovici-Sosoaca…

- Liderul AUR, George Simion, și-a anunțat astazi candidatura la alegerile prezidențiale din Romania. Este primul lider politic care iși face cunoscuta candidatura pentru alegerile prezidențiale care vor avea loc in aceasta toamna. In acest sens, sambata, la Arenele Romane din București, va avea loc…

- Ambasadoarea SUA in Romania, Kathleen Kavalec, a declarat marți ca este nevoie sa scada rata de respingere a vizelor și de aceea cat mai mulți romani trebuie sa iși reinnoiasca vizele sau sa aplice pentru una. Totuși, in urma cu 3 ani, Ministerul de Externe le-a cerut romanilor sa nu aplice pentru viza…

- Biroul Electoral de Circumscriptie nr. 42 Municipiul Bucuresti a respins candidatura Dianei Sosoaca, presedinta a partidul S.O.S. Romania, pentru functia de primar general, deoarece a gasit probleme multiple la listele de semnaturi depuse de aceasta. Șoșoaca a acuzat, insa, ca respingerea candidaturii…

- Birourile permanente reunite ale Camerei Deputatilor si Senatului au luat act, marti, de scrisoarea presedintelui Klaus Iohannis prin care informeaza Parlamentul ca a aprobat participarea Armatei Romaniei la doua operațiuni de securitate maritima (ale UE și SUA) din Orientul Mijlociu desfașurata pe…

- Poliția Capitalei a emis ordin de restricție impotriva soțului Dianei Șoșoaca. Senatoarea SOS Romania a acuzat ca soțul sau o intimideaza și ca a agresat-o in trecut. Emiterea ordinului de protecție a venit dupa ce senatoarea a sesizat poliția cu privire la faptul ca soțul sau ar fi agresat-o ”din punct…