Echipa de campanie a Dianei Șoșoaca a postat joi pe rețelele de socializare un clip video in care senatoarea folosește o motocicleta a Poliției Romane. Oficialii IGPR au dispus o ancheta interna pentru a stabili condițiile in care un ofițer de poliție i-a permis senatoarei sa-i foloseasca vehiculul. Contactat de Sursa Zilei și intrebat daca […]