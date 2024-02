Ministerul Apararii a lansat o procedura de achiziție de hrana pentru soldați. Armata vrea sa cumpere „rații individuale de lupta”, bugetul total alocat ajungand la aproape 1.500.000 de euro. Ministerul Apararii Naționale (MApN) a lansat o licitație pentru achiziționarea de rații individuale de lupta, care vor fi livrate fara apa minerala și comprimate pentru dezinfectarea […] The post EXCLUSIV. Armata pregatește ratiile de lupta. Ce vor manca militarii romani in caz de razboi appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .