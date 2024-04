Israelul schimbă strategia și se pregătește de ofensivă împotriva organizației Hezbollah, în sudul Libanului Armata israeliana a afirmat, duminica, ca a incheiat o ”noua faza” in pregatirea razboiului la frontiera cu Libanul, la scurt timp dupa ce a anunțat o retragere parțiala din Fașia Gaza. Potrivit BBC, aceasta schimbare inseamna adoptarea unei posturi ofensive pe frontul de nord, impotriva Mișcarii Hezbollah, in locul posturii defensive adoptate in ultimele șase […] The post Israelul schimba strategia și se pregatește de ofensiva impotriva organizației Hezbollah, in sudul Libanului appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

