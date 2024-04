„Nu legii rusești!”. Proteste și bătaie în parlamentul din Georgia pentru o lege împotriva „agenților străini” Mii de persoane au manifestat luni in capitala georgiana Tbilisi, cerand retragerea unui controversat proiect de lege privind „influența straina” despre care spun ca este inspirat de legile autoritare pe care Rusia vecina le folosește pentru a zdrobi disidența. Peste 5.000 de demonstranți s-au adunat in fața cladirii parlamentului georgian, cerand guvernului sa retraga legislația […] The post „Nu legii rusești!”. Proteste și bataie in parlamentul din Georgia pentru o lege impotriva „agenților straini” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

