Alegătorii români din diaspora se pot înregistra online Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) informeaza ca, incepand de luni, 1 aprilie, alegatorii romani care doresc sa voteze la alegerile prezidentiale si/sau la alegerile parlamentare din acest an prin corespondenta sau la o sectie de votare din strainatate mai aproape de domiciliu sau resedinta se pot inregistra online pe portalul www.votstrainatate.ro. Portalul cuprinde doua sectiuni: Alegerea […] The post Alegatorii romani din diaspora se pot inregistra online appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Alegatorii romani din Diaspora care doresc sa voteze la alegerile prezidentiale si/sau la alegerile parlamentare din acest an, prin corespondenta sau la o sectie de votare din strainatate mai aproape de domiciliu sau resedinta, se pot inregistra, incepand de luni, online pe portalul www.votstrainatate.ro,…

- Nikki Haley se retrage miercuri oficial din cursa alegerilor interne din interiorul Partidului Republican, dupa ce a suferit o infrangere majora marți in mai multe state. Consecința este ca fostul președinte Donald Trump va fi candidatul pentru alegerile prezidențiale din noiembrie, cand probabil se…

- Un om de afaceri italian a fost batut pana a leșinat și jefuit de un grup de romani mascați in carabinieri. Barbatul a povestit cum a fost luat de pe strada și acuzat ca ar fi suspect de trafic de droguri. Mai apoi, infractorii l-au impins intr-o mașina și l-au lovit fara mila. Jaful a […] The post…

- Ministerul Afacerilor Externe anunta ca autoritatile spaniole au finalizat procesul de identificare a victimelor incendiului produs la o cladire de locuinte din Valencia si au confirmat decesul a doi cetateni romani care fusesera initial declarati disparuti. ”In continuarea informatiilor cu privire…

- Trei romani arestați in Austria dupa ce au furat periuțe de dinți in valoare de 4000 de euro. The post 3 romani arestați in Austria appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .

- Biroul Politic National al PNL a votat, miercuri, un acord privind organizarea a doua zile de vot pentru cetatenii romani din diaspora. Conducerea PNL a votat in unanimitate pentru doua zile de vot pentru cetatenii romani din diaspora, la alegerile europarlamentare. In ce privește comasarea alegerilor…

- Fostul președinte SUA Donald Trump a castigat, marti seara, alegerile primare din interiorul Partidului Republican din statul New Hampshire in fata rivalei sale Nikki Haley, și astfel și-a marit șansele de a deveni nominalizarea Partidului Republican pentru alegerile prezidentiale din noiembrie. Nikki…

- Guvernatorul Floridei, Ron DeSantis, care a intrat in alegerile primare republicane ca fiind cea mai mare amenintare pentru Donald Trump in calea nominalizarii pentru alegerile prezidentiale din luna noiembrie, a anuntat inainte cu doua zile de scrutinul din New Hampshire, ca pune capat cursei sale…